Путин надеется, что демократия в США выйдет из кризиса

Президент России Владимир Путин надеется, что демократия в США, где продолжаются массовые беспорядки и погромы, выйдет из кризиса. Об этом президент сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Я рассчитываю, что фундаментальная основа американской демократии... даст возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которых она находится», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия всегда «с большой симпатией» относилась к борьбе темнокожего населения за свои права, но не одобряет, когда это выливается в разгул и погромы.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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