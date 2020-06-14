Соловьев оценил заявление Трампа об отказе от «чужих войн»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который заявил об отказе Соединенных Штатов Америки от «эры бесконечных войн». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Обычно после таких заявлений и начинается…», — написал Соловьев.
Ранее Трамп заявил, что американские военные больше не будут «восстанавливать другие страны» и решать чужие конфликты.
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