США обнародуют расширенную версию доклада Мюллера по делу о России
Минюст США объявил о том, что скоро опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве», сообщает Bloomberg.
Ведомство пообещало представить отчет до 19 июня. В новой версии должно быть больше информации об экс-советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне и его роли в якобы вмешательстве России в избирательную компанию в США в 2016 году.
Ранее американский Минюст публиковал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США. Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.
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