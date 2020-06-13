В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью. О таком мнении рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Российский чиновник отметил, что сочувствует Зеленскому в его попытках. «Сочувствуем Зеленскому в его безысходности», — добавил он.

По его словам, в мире де-факто Крым воспринимается как российская территория. В связи с этим Мурадов посоветовал президенту Украины поговорить с партнером из Швеции в городе Полтава, под которым в 1709 году произошла битва, в которой Россия помешала шведской армии посягнуть на территорию государства.

«Может у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель», — цитирует его РИА «Новости».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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