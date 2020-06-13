СМИ узнали о планах Помпео провести переговоры с представителями правительства КНР

Госсекретарь США Майк Помпео планирует провести встречу с представителями китайского правительства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, встреча должна пройти на Гавайях.

Politico также отмечает, что планы проведения встречи находятся на стадии доработки.

Издание уточняет, что американский госдеп, а также посольство Китая в США не стали комментировать эту информацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео назвал различия между США и Китаем

— «Гигантское давление»: Китай выбивает США из Европы

— В США хотят предложить новые санкции против России и Китая