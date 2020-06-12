Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном выразил желание вернуть обсуждение «крымского вопроса» в повестку дня. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть проблему Крыма в повестку дня. На протяжении многих лет поднимался лишь вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война началась в Крыму», – написал Зеленский.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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