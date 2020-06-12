Путин: поправки по защите истории РФ и ее границ поддерживают большинство россиян

Изменения в Основном законе страны, направленные на защиту исторической правды и нерушимость границ России, поддерживаются абсолютным большинством жителей РФ, заявил в пятницу, 12 июня, президент Владимир Путин.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре», - подчеркнул президент.

12 июня Путин выступил с речью на Поклонной горе после церемонии подъема флага и перед награждением Героев Труда.

Президент напомнил, что именно на Поклонной горе россияне вспоминают героев, защищавших Россию, и память о них свята для всех жителей страны.

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