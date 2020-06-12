Путин впервые присутствует при поднятии флага в День России на Поклонной горе
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе, передает «Интерфакс».
Церемония, приуроченная ко Дню России, стала новшеством 2020 года.
Позже на Поклонной горе глава государства также вручил золотые медали Героям труда России.
Это первое с конца марта крупное мероприятие, которое Путин проведет в очном режиме.