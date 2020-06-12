Президент Ирана поздравил Путина с Днем России

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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи, 2018 год Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи, 2018 год
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи, 2018 год
РИА «Новости»

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил российского лидера Владимира Путина и россиян с Днем России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо, опубликованное посольством иранской республики в Москве.

«Хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство и народ Вашей страны с наступлением Дня Российской Федерации», — подчеркнул Роухани.

Он отметил, что на протяжении последних лет отношения между странами получили развитие и углубление в контексте общих интересов, в том числе по укреплению стабильности и безопасности в регионе.

«Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вашему Превосходительству здоровья и благополучия, а правительству и народу России – славы и благоденствия», — резюмировал президент Ирана.

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