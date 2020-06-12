В Совфеде не нашли оснований приглашать Зеленского на парад Победы в Москву

В Совете Федерации заявили, что у России не было ни одной причины приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву. Об этом написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, у РФ, наоборот, были все основания не присылать Зеленскому приглашение. Он представил ситуацию, будто Зеленскому все-таки прислали приглашение. По мнению Пушкова, политик бы его отклонил, а ситуация стала бы объектом пропагандистских манипуляций.

»[Это] дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — полагает сенатор.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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