Власти США обяжут отчитываться о «российской поддержке» расистов

Американские власти должны будут сделать доклад об иностранной поддержке расистских группировок в США и Европе в рамках нового проекта военного бюджета на 2021 финансовый год, говорится на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

Составители проекта полагают, что российская сторона якобы может поддерживать «расистские и ориентированные на этническое насилие экстремистские группировки» в Европе и Соединенных Штатах. Такие действия создают растущие угрозы национальной безопасности и информационной войны, а также увеличивают риски для стабильности общества и демократических институтов.

Как отмечается, составлять доклады будут представители власти.

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету в размере $740 млрд накануне.

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