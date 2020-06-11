МИД РФ выразил сожаление в связи с заявлением КНДР о разрыве контактов с Южной Кореей
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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление северокорейской республики о разрыве контактов с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что такие данные не могут не вызывать сожаления.
«Разрыв каналов связи между двумя корейскими государствами, если он действительно имел место, не может не вызывать сожаления», — подчеркнули в МИД.
Кроме того, дипведомство обратилось к государствам с призывом о скорейшем возобновлении контактов, а также воздержаться от провоцирующих напряженность действий.
Там также выразили уверенность в отсутствии другого пути урегулирования ситуации.
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