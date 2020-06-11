Эксперт отметил эффективность работы пензенского губернатора

Кадровая политика в стране «довольно стабильна», заявил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя поддержку президентом России Владимиром Путиным намерения главы Пензенской области Ивана Белозерцева вновь баллотироваться на этот пост.

«Она [кадровая политика главы государства] построена на принципе эффективности. Она таковой является практически весь путинский период. Другой вопрос, что меняются поколения — я имею в виду не возрастные, а типажи губернаторов. Когда-то был нужен губернатор-хозяйственник, потом губернатор-бизнесмен, в какой-то момент будут нужны губернаторы-политики», — отметил он.

Что касается желания Белозерцева выдвинуться на пост пензенского губернатора, Журавлев обратил внимание, что политик уже показал эффективность своей работы. «Белозерцев вполне эффективно управляет своим регионом, поэтому естественно, что президент поддержал его стремление баллотироваться вновь, потому что человек знает свой регион, умеет с ним работать, у него достаточно качественные показатели, которые давно разработаны, высчитаны. По ним можно хорошо посчитать экономический, социальный аспекты. Кроме того, за счет прямого контроля можно всегда оценить социально-политическую сторону, что касается внутренней политики», — сказал эксперт.

«Понимаете, здесь нет ничего чрезвычайного. Вообще эти 20 лет, несмотря на огромное количество проблем, через которые пришлось пройти, в первую очередь внешнеполитические, они отличаются минимальной чрезвычайностью. Путинская политика, в том числе и кадровая, — это не политика чрезвычайных событий, это политика системного развития. Не всегда успешная, потому что мы живем, к сожалению, не одни, а в окружении «добрых соседей», но в конечном счете всегда эффективная», — заключил Журавлев.