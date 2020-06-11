Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует возобновлять водоснабжение Крыма, передает ТАСС.

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров «в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга». Премьер отметил, что это на данный момент «физически» невозможно.

В марте Шмыгаль высказывался о необходимости возобновить водоснабжение Крыма. Он отмечал, что отказ от подачи воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти. Позднее он оправдался за эти слова.

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