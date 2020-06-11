В МИД сочли хамством стремление США причислить РФ к спонсорам терроризма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала США за их стремление причислить Россию к числу стран, спонсирующих терроризм, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что члены конгресса от Республиканской партии США представили в палате представителей доклад, в котором они советуют ужесточить санкции против России. Так, среди прочего авторы доклада предложили включить Россию в список «стран-спонсоров терроризма».

По словам дипломата, это является «абсолютным хамством» со стороны CША, а также «абсолютно беспардонным призывом» присвоить Российской Федерации статус такого государства.

«К подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьезно реагировать. Просто даем четкую однозначную квалификацию», — сказала Захарова.

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