12 зарубежных лидеров подтвердили намерение посетить парад Победы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры 12 стран дали положительный ответ на приглашение посетить парад Победы 24 июня в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, когда мероприятие было отменено 9 мая, всех приглашенных уведомили, что парад пройдет позже и приглашения остаются в силе.

Лавров рассказал, что Москва получила согласие от 12 зарубежных лидеров, большинство из них — руководители стран СНГ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В параде Победы примут участие 75 гвардейцев

— Минобороны заявило, что больных COVID-19 среди участников парада не обнаружено

— Лукашенко посетит парад Победы в Москве 24 июня