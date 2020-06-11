12 зарубежных лидеров подтвердили намерение посетить парад Победы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры 12 стран дали положительный ответ на приглашение посетить парад Победы 24 июня в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, когда мероприятие было отменено 9 мая, всех приглашенных уведомили, что парад пройдет позже и приглашения остаются в силе.
Лавров рассказал, что Москва получила согласие от 12 зарубежных лидеров, большинство из них — руководители стран СНГ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В параде Победы примут участие 75 гвардейцев
— Минобороны заявило, что больных COVID-19 среди участников парада не обнаружено