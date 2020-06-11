Армения просит международных партнеров о помощи в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения Армении направило международным партнерам обращение с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян, передает «Интерфакс».

Ранее в Литве и Грузии сообщили, что направят медиков и экспертов в армянскую республику.

По последним данным, в Армении выявлено 14 669 случаев коронавируса, скончались от инфекции 327 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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