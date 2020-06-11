Россия подобрала замену высланным из Чехии дипломатам РФ

Россия подобрала кандидатуры на замену двум российским дипломатам, которые были высланы из Чехии, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Кандидатуры подобраны», — сказал источник.

Он добавил, что скоро начнется оформление документов.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

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