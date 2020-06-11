Китай рассказал, когда возобновится транспортное сообщение с Россией

Китай возобновит транспортное сообщение с Россией при соблюдении санитарных требований, когда в мире стабилизируется ситуация с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел КНР.

«Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан», — сказали в ведомстве.

Ранее Китай заявил, что российские авиакомпании смогут выбрать один пункт и совершать один рейс в неделю с 8 июня. Также перевозчиков ждут санкции, если на борту будет обнаружен зараженный коронавирусом пассажир.

С 28 марта Китай закрыл границы для иностранцев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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