Климкин предложил «отобрать» Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Он обратился к президенту с призывом «не смотреть через розовые очки».

«Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — добавил Климкин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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