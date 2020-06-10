Глава МИД Украины назвал «фейками» данные о создании «венгерского района»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что власти намерены создать в Закарпатье «венгерский район». Об этом он написал в своем Facebook.

Он рассказал, что Киев планирует объединение двух районов Закарпатья: Береговского и Виноградовского.

Министр подчеркнул, что данное решение не было принято ведомством, однако им поддержано. Кулеба также отметил, что Украина не имеет обязательств в этом вопросе с Венгрией.

Он заявил, что МИД стремится к улучшению отношений с венгерской стороной, однако не предает интересы Украины и «не переходит «красные линии». По его словам, «ни одно иностранное государство не может диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области».

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