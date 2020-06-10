Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России

Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

Отмечается, что ограничения продлены до 23 июня 2021 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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