Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России
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Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.
Отмечается, что ограничения продлены до 23 июня 2021 года.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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