Саакашвили допустил скорый распад Украины

На Украине растут центробежные силы, что вызовет скорый распад страны, если не предпринять решительных действий. Об этом заявил глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала »Украина 24».

«Когда мы говорим, что страна может распасться, – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — приводятся слова Саакашвили.

Он также заявил, что все «очень плохо» из-за усиления центробежных сил «и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере – куда ни посмотришь».

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек.

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