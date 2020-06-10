Патрушев обвинил Госдеп США в деструктивной деятельности в России через НКО

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Госдепартамент Соединенных Штатов и ряд других американских структур ведут деструктивную деятельность в России через некоммерческие организации (НКО). Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Патрушев отнес к таким структурам также Агентство США по международному развитию и американский Совет по международным отношениям.

Кроме того, по его мнению, в такой деструктивной для России деятельности участвуют «ведущие американские неправительственные организаци», к которым относятся среди прочих Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Институт современной России и многие другие.

Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что российские НКО за пять лет получили из-за рубежа свыше 4 млрд руб.