Власти Буэнос- Айреса попросили помощи у России в борьбе с коронавирусом

Власти аргентинской столицы обратились к России и другим странам за помощью в обеспечении средствами, необходимыми для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Буэнос- Айресе Дмитрия Феоктистова.

По словам Феоктистова, к нему обратился с данной просьбой мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета. При этом на правительственном уровне обращений не поступило. Власти города сообщили, что нуждаются в средствах защиты для медиков, тестах и аппаратах ИВЛ, рассказал посол.

О просьбе было доложено в Москву, и, по данным Феоктистова, в настоящее время она рассматривается.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.