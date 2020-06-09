В Азербайджане продлили закрытие границ из-за COVID-19

Правительство Азербайджана приняло решение до 1 июля продлить закрытие границ в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при азербайджанском кабмине.

Таким образом, ограничение на выезд и въезд в республику продлевается до 1 июля текущего года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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