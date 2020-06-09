Медведев предупредил, что беспорядки нарушают права людей

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки, аналогичные тем, что происходят в США, несут угрозу для общества. Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение он выразил в ходе совещания в режиме видеосвязи по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года.

По его словам, те беспорядки, которые сейчас наблюдаются в США, создают колоссальную угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей.

Массовые протесты и беспорядки начались в США после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Смесь беспорядков и пандемии»: ситуация в США обостряется