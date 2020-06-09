Лукашенко допускает, что «группы боевиков» захотят побоища на выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко не исключает, что во время президентских выборов «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он заверил, что примет все меры для сохранения мира и стабильности в государстве.

«Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется», — добавил он.

Лукашенко сказал, что «представители ряда инициативных групп раскачивают ситуацию», а потом «сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади».

Он отметил, что все это приводит к дестабилизации обстановки в стране и подчеркнул, что не допустит раскола в обществе.

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