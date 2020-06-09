Зеленский считает конфликт в Донбассе лабиринтом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт в самопровозглашенных ЛНР и ДНР похож на лабиринт, но из которого есть выход. Об этом он рассказал «Украинской правде».

Политик признался, что его выводы по Донбассу остались почти такими же, какие было до того, как он пришел к власти. «Это – как лабиринт. Но в нем, я уверен, есть выход», — добавил Зеленский.

Он полагает, что в настоящее время он находится «в глубоком океане информации» из-за своего статуса. Поэтому глава государства не реагирует на данные людей, которые находятся в «озере».

«А глубина – она не такая! Она другая вообще-то», — провел аналогию президент.

Несмотря на это, цели у всех общие, заключил Зеленский.

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