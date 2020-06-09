В Совфеде раскритиковали историка из США за попытку «приплести» РФ к протестам

В Совете Федерации раскритиковали высказывания декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода, который заявил о расизме в России. О своем мнении сенатор Алексей Пушков написал в Twitter.

Пушков отметил, что факт того, что историк является афроамериканцем, не дает ему право «нести всякую чушь». Сенатор отверг предположения о расизме в России. По его мнению, в США «каким-то боком пытаются приплести» государство к протестам, начавшимся из-за смерти Джорджа Флойда.

«Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим», — добавил Пушков.

Ранее Глод в интервью изданию Spiegel заявил, что от расизма страдают не только США, но и Европа, в том числе и Россия.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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