Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, «что это не чума»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, что инфекция — «это не чума».

Глава государства предложил своим помощникам, чтобы он заболел, его изолировали в администрации, а когда бы он выздоровел, людям стало легче.

«Чтобы не было «депрессухи». В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем», — рассказал президент «Украинской правде».

Однако такую идею не оценили в его администрации. По словам Зеленского, семья бы тоже не простила ему такой поступок и назвала сумасшедшим.

«Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — добавил президент.

По последним данным, на Украине подтверждено 27 462 случая заражения, выздоровели свыше 12 тыс. пациентов, летальных исходов — 797.

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