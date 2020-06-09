Генпрокурор США подтвердил, что Трампу предлагали прятаться в бункере от протестов

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил информацию СМИ, что сотрудники Секретной службы США во время протестов у Белого дома предлагали американскому президенту Дональду Трампу укрыться в подземном бункере, сообщает Fox News.

«Все было так плохо, что Секретная служба США рекомендовала президенту спуститься в бункер. Мы не можем допускать в стране такого», — сказал Барр.

Дональд Трамп в свою очередь не согласился на предложение своих агентов.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп был уведен в подземный бункер вместе с женой из-за протестов против полицейского насилия перед зданием Белого Дома. Позже президент эту информацию опроверг.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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