Южной Корее не удается связаться с КНДР по военным линиям

Минобороны Республики Корея и министерство по делам объединения двух Корей безуспешно пытаются выйти на связь с КНДР по коммуникационным линиям, подключенным после многолетнего перерыва в 2018 году. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи», — заявили в военном ведомстве Сеула.

С 2018 года ведомства двух государств ежедневно связывались друг с другом по вопросам взаимодействия и урегулирования проблемных ситуаций.

Ранее северокорейское государственное агентство ЦТАК передало сообщение руководства страны, что Пхеньян полностью замораживает сотрудничество с Сеулом из-за разочарования в проводимой им политике.

Согласно этому заявлению, 9 июня с 12.00 по местному времени КНДР полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Южной Кореей.

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