США ввели санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана
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Минфин Соединенных Штатов внес в список санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно документу, в список вошли нефтеналивные танкеры под флагом Ирана и транспортные компании, связанные с перевозкой энергоресурсов.
Ранее Вашингтон отменил все санкционные исключения для атомной программы Ирана из-за реконфигурации атомного реактора в иранском Араке.
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