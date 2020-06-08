Премьер Армении и члены его семьи вылечились от коронавируса
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook сообщил, что он и члены его семьи вылечились от коронавируса нового типа.
Он рассказал, что результаты повторных тестов на COVID-19 у членов его семьи оказались отрицательными.
«Мы все здоровы и у нас есть иммунитет», — написал на своей странице в Facebook Пашинян.
1 июня стало известно, что армянский премьер-министр и его семья заразились новой коронавирусной инфекцией.
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