Назван срок проведения онлайн голосования по поправкам в Конституцию в Москве

Электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве будет проводиться в течение шести дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

Там отметили, что жители столицы 1 июля уже не смогут проголосовать онлайн.

«Первого числа те, кто не смог или не захотел проголосовать дистанционно, сможет проголосовать обычным способом, придя на участок по месту жительства», — сказал Ермолов.

Ранее сообщалось, что дистанционное голосование начнется в 10.00 25 июня на специальном портале и завершится в 20.00 30 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, старше 18 лет, у которых есть постоянная прописка в Москве.

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