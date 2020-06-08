Песков: ситуация пока говорит о превалирующей поддержке поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что социологические исследования свидетельствуют о превалирующей поддержке гражданами поправок в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок. Об этом свидетельствуют почти все социологические исследования», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что крупнейшие политические силы РФ, которые пользуются наибольшей поддержкой граждан, также поддерживают поправки.

По словам Пескова, существуют партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать разные точки зрения. В Кремле не стали давать им оценку.