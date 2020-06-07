Глава МИД Франции заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
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Франция не заинтересована в отдалении России от Европы, пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Жана-Ива Ле Дриана.
«Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия отдалялась от нас... мы пытаемся сблизить ее с Европой и побудить к курсу на основе многосторонности», — подчеркнул министр.
Ле Дриан напомнил, что мир больше не разделен на два блока. По его словам, несмотря на противоречия России и Европы, сотрудничество возможно и необходимо.
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