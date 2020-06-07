На Украине предложили «оживить» нормандский формат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с предложением властей по «оживлению» нормандского формата. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что «оживление» должно способствовать установлению мира на Донбассе.

Глава МИДа также добавил, что украинские власти якобы не видят ответных действий со стороны России.

«Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — написал в публикации Кулеба.

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