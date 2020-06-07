В МИД Германии назвали отношения с США сложными

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными после новостей о намерении Вашингтона вывести часть американских военнослужащих из ФРГ. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

Маас заявил, что германская сторона «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории.

«Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий. Это в интересах наших стран» — сказал он.

В то же время Маас признал наличие сложностей в отношениях между двумя странами. «Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно», — заключил глава германского внешнеполитического ведомства.

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