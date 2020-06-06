В Совфеде призвали специалистов оценить предложение США по ситуации в Норильске

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что предложение США помочь РФ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске является хорошим жестом и призвал специалистов оценить необходимость данной помощи, передает ТАСС.

«Это хороший жест <...> Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики», — сказал сенатор.

По его мнению, сам факт такого предложения от США можно только приветствовать.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, заявив о готовности предоставить соответствующих специалистов.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД РФ ответили на предложение США о помощи по ситуации в Норильске

— США готовы помочь России ликвидировать разлив топлива в Норильске