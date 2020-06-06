Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали в Facebook объявил, что заразился коронавирусом.

«Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности», — написал пресс-секретарь.

Курмангали сообщил, что находится в больнице. По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев продолжит работать в обычном режиме, потому что его здоровью ничего не угрожает.

В Казахстане коронавирусом заразились 12 511, умерли 53, выздоровели 7 135 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.