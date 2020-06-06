Трамп обновил персональный рекорд по количеству твитов за день
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Президент США Дональд Трамп обновил персональный рекорд по количеству твитов за день, написав 200 сообщений, пишет Mediate.
Таким образом, в среднем твиты появлялись раз в семь минут и 12 секунд. Отмечается, что сообщения посвящены коронавирусу, экономическому кризису и безработице, а также беспорядкам вокруг темы расовой несправедливости.
Прошлый рекорд в 142 твита за день Трамп установил 22 января 2020 года, когда в Сенате шло разбирательство об импичменте.
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