Президент США Дональд Трамп обновил персональный рекорд по количеству твитов за день, написав 200 сообщений, пишет Mediate.

Таким образом, в среднем твиты появлялись раз в семь минут и 12 секунд. Отмечается, что сообщения посвящены коронавирусу, экономическому кризису и безработице, а также беспорядкам вокруг темы расовой несправедливости.

Прошлый рекорд в 142 твита за день Трамп установил 22 января 2020 года, когда в Сенате шло разбирательство об импичменте.

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