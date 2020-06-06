Помпео: КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в попытке использовать тему массовых протестов в США для получения политической выгоды. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей политической выгоды потерпят неудачу. В лучшие времена Пекин безжалостно навязывал коммунизм. В сложные времена Соединенные Штаты обеспечивают свободу», — написал Помпео.

Ранее некоторые чиновники в администрации президента США Дональда Трампа высказывали мнение, что КНР вмешивалась в проходящие протесты из-за смерти Джорджа Флойда или могла повлиять на них.

Руководство Китая отвергло эти обвинения.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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