В Раде зарегистрирован законопроект о компенсации ущерба «за боль и сожаление»

В Верховной раде Украины депутаты зарегистрировали законопроект о компенсации ущерба «за боль и сожаление». Соответствующий документ от 5 июня опубликован на сайте украинского парламента.

Инициаторами законопроекта стали 14 парламентариев, 13 из них являются представителями президентской фракции «Слуга народа», еще один — группы «Доверие».

Текст документа «передан на рассмотрение руководства» Верховной рады. Проект будет рассмотрен в шести комитетах, руководящим из них выбран комитет по вопросам правовой политики.

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