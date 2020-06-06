В МИД России услышали от ЕС сигналы об улучшении диалога

Россия получает от Евросоюза сигналы с просьбой улучшить диалог, но они пока никак не конвертируются в официальную политику ЕС на российском направлении. Об этом рассказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС.

По его словам, такие сигналы доносятся из различных уголков Брюсселя. В частности, Россия знает, что нынешний курс ЕС в отношении страны не отвечает ни интересам европейских стран, ни складывающейся ситуации в мире. Кроме того, у России и ЕС переплетаются интересы в сфере экономики, энергетики, транспорта, свободы передвижения, а также в вопросах поддержания глобальной стабильности и безопасности, противодействию угрозам и вызовам.

«Пандемия как раз еще более рельефно продемонстрировала востребованность самого широкого взаимодействия», — продолжил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу и для нее не существует запретных тем. Однако сотрудничество должно развиваться на взаимоуважительной и равноправной основе.

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