США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке

США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление зампостпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.

По его словам, данная собственность была необходима для использования персоналом миссии в целях снижения риска, связанного с пандемией коронавируса.

«Но Соединенные Штаты не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив нашему посольству в Вашингтоне, что нам не следует ждать положительного ответа», — сказал Кузьмин.

По его словам, подобные шаги с американской стороны нарушают положения соглашения о стране пребывания.

В сентябре 2017 года генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы США по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на предложение Москвы уменьшить количество работников американской дипмиссии в РФ. Доступ в генконсульство для дипломатов из России был закрыт. Российская сторона назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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