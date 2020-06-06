Трюдо преклонил колено в память о Джордже Флойде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо преклонил колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался от действий стражей порядка, что вызвало акции протеста в США. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, политик принял участие в проходящем в Оттаве манифесте против расизма и полицейского насилия.

В ходе акции, как уточнило СМИ, Трюдо преклонял колено несколько раз.

«В последний раз - на 8 минут 46 секунд, на то время, которое, несмотря на мольбы, длилась пытка Джорджа Флойда под коленом белого полицейского», — отметил BFMTV.

В течение всего мероприятия премьер-министр находился в защитной маске.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.