Россия напомнила США, что их не звали в Сирию

Посольство РФ в Вашингтоне напомнила Госдепу, что США, в отличие от России, в Сирию не приглашали, пишет ТАСС.

«Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства», — сказали в ведомстве.

Посольство напомнило, что «ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск».

Так посольство ответило на слова помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти из региона».

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