Трамп призвал «гордых» губернаторов использовать Нацгвардию

Президент США Дональд Трамп снова призвал губернаторов задействовать Национальную гвардию для подавления беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что некоторым «слишком гордым губернаторам» нужно перестать быть гордыми, а «делать дело».

«Вам будет гораздо лучше, если вы позовете Национальную гвардию», — заявил Трамп.

Глава США также заявил, что американским губернаторам следует позвонить ему.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США